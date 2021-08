Almeida explica la "metáfora de las alpargatas" de Sánchez: "El postureo de estar en La Mareta en vez de coger el mando"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que sus declaraciones sobre las alpargatas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son una "metáfora" sobre "el postureo de estar" en el Palacio de La Mareta (Lanzarote) en vez de "coger el mando".

Así se ha pronunciado Almeida en rueda de prensa en Cibeles, posterior a la aprobación del proyecto de la ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid en Junta de Gobierno, después de que Sánchez apareciera en una imagen sobre una videoconferencia en alpargatas y el regidor lo cuestionara en redes sociales.

"No critico que Sánchez lleve alpargatas en sus vacaciones de verano. A mí me encanta y las llevo en mis vacaciones, pero es una metáfora de cómo entiende Sánchez la gestión del Gobierno cuando ocurren acontecimientos tan graves para los españoles. La metáfora es el postureo de estar en La Mareta en vez de venir a Madrid a coger el mando. Es el postureo de decir estoy haciendo algo en vacaciones. Me parece mal", ha criticado Almeida.

A su juicio, no ha estado ni cuando se ha producido "el récord histórico de la subida de la luz, ni en la devolución de inmigrantes de Ceuta, ni en los grandes incendios". "Estar al mando y estar con alpargatas es incompatible", ha insistido, para a continuación ensalzar la labor del líder del PP, Pablo Casado, que sí ha estado en verano en diversos territorios.

En esta línea, ha lamentado que los españoles no sepan dónde ha estado Sánchez en términos políticos y "sí en vacacionales", en medio de "una crisis internacional de estas características".

También, ha tachado de "escándalo" que no se produzca un debate del estado de la nación sobre la acción de su Gobierno y el estado del territorio.