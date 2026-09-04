Almeida al igual que Feijóo no descarta que la causa de Ceuta escale al TS: "No es una predicción carente de fundamento"

(5I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado este viernes las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de que la causa abierta en la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta llegue al Tribunal Supremo y ha afirmado que esa previsión no está "carente de fundamento".

Almeida ha recordado que Feijóo no aseguró durante su intervención en el Congreso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a ser procesado, sino que apuntó a una posible evolución del procedimiento judicial.

"Nadie ha dicho que se vaya a procesar a Pedro Sánchez. Otra cosa es que Pedro Sánchez tenga miedo de que se le pueda procesar, pero eso no lo ha dicho nadie", ha declarado ante los medios tras el homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias.

El regidor ha remarcado que la expresión utilizada por Feijóo fue que la causa de la Audiencia Nacional "probablemente escale ante el Tribunal Supremo". "Yo creo que la expresión literal que utilizó ayer Alberto Núñez Feijóo es que a lo mejor esto escala al Tribunal Supremo", ha señalado.

El líder del PP afirmó durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso que en la crisis de Ceuta existen "responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales" y que estas últimas se dirimirán en la causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que su partido se ha personado.

"Probablemente escale ante el Tribunal Supremo. Hablamos de un ataque a la integridad territorial de la nación", manifestó Feijóo, quien también advirtió a Sánchez de que "la va a pagar ante la Justicia y ante las urnas".

POSIBLES RESPONSABILIDADES DE MINISTROS

Almeida ha defendido que no se anticipen los acontecimientos ni se atribuyan responsabilidades antes de conocer la evolución de la investigación. "Habrá que ver, si escala al Tribunal Supremo, quién podría tener la responsabilidad, no solo Pedro Sánchez", ha señalado.

En este sentido, el alcalde ha apuntado a la posibilidad de que la investigación afecte a distintos integrantes del Consejo de Ministros y ha mencionado expresamente al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Tampoco conviene descartar que un proceso en la Audiencia Nacional, en el que hay un informe que alerta claramente de que había avisos y que el Gobierno desoyó esos avisos, escale al Tribunal Supremo", ha manifestado. A su juicio, esta posibilidad "tampoco parece una predicción carente de fundamento".

Almeida ha añadido que, en su opinión, el principal temor de Sánchez no es la posible evolución de la investigación judicial, sino la convocatoria de elecciones.

"El principal pánico de Pedro Sánchez no es ni a los jueces ni a los medios de comunicación. El pánico de Pedro Sánchez es a los españoles y a lo que pasa en las urnas", ha concluido.

LA CAUSA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La Audiencia Nacional investiga los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta desde Marruecos, y cuenta con un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

El documento atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes un "guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" y apunta a una "planificación previa" y "táctica" de la entrada masiva.

Sánchez sostuvo durante su comparecencia parlamentaria que el informe no fue comunicado a ningún superior de la cadena de mando policial ni al Ministerio del Interior, pese a sus "potenciales implicaciones para la seguridad del Estado".

"Esto también tendrá que explicarse", afirmó el presidente, quien aseguró que el Gobierno no dispone por el momento de pruebas sólidas para concluir que Marruecos planificó o ejecutó el episodio.