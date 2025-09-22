Almeida, indignado como español por seguir Sánchez enviando "testaferros" como Zapatero a Waterloo para negociar

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante la inauguración de Los Cantiles, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que "como español" le indigna que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga enviando "testaferros" como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Waterloo o Ginebra para negociar con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Almeida se ha posicionado así en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, después de que Junts haya reunido a su cúpula en Waterloo. El alcalde cree que en esa reunión tendrán que analizar si realmente les ha valido ser "sostén de este Gobierno" cuando "no tienen ninguna influencia en Cataluña y además caen en las encuestas".

Deduce que Junts cambiará ahora de estrategia pero a él, como ciudadano español le "preocupa", "decepciona" e "indigna" que el presidente del Gobierno "siga acudiendo mediante testaferros a Waterloo o a Ginebra a negociar".