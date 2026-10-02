Almeida insiste en que acampada en Sol no le parece pacífica y que toda violencia es condenable, "venga de donde venga"

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la pl - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol no le parece pacífica, que toda violencia es condenable "venga de donde venga", ha cuestionado el "cachondeo" en torno a un cuchillo que podría emplearse como arma y le ha espetado al secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, "que se tranquilice" porque nunca relacionó la protesta con ETA.

"Sinceramente yo lo que espero es que no haya incidentes y que no pase absolutamente nada pero si hay incidentes es obvio que ese cuchillo (cuya imagen incluyeron en el segundo de los requerimientos enviados al delegado del Gobierno, Francisco Martín) se puede utilizar como arma, algo indiscutible", ha declarado a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

El regidor ha preguntado si uno en su casa corta el pan para untarlo con un cuchillo de esas dimensiones. "Yo he visto mucho cachondeo sobre esto pero que levante la mano el que en su casa parte el pan y unta el hummus con un cuchillo de esas características porque yo no conozco a ninguno", ha argumentado.

A la pregunta de si sigue considerando que la acampada no es pacífica, Martínez-Almeida ha contestado que mantiene esa idea, refrendada por la "vandalización del monumento del Oso y el Madroño y también el monumento a víctimas del terrorismo".

"Y, por cierto, le digo a Óscar López que se tranquilice, que yo no estoy vinculando lo que está pasando en Sol con ETA pero sí digo que se ha vandalizado el monumento a las víctimas del terrorismo; que se proyecta en la fachada de Sol 'Ayuso, Almeida, iros a la mierda'; que tengamos que ver ayer como cuando a uno le pillan con un ataúd que dice 'Ayuso' que lo tenga que retirar porque las cámaras de televisión le pillan inmediatamente; que robaran adoquines de obras cercanas, aunque digan que sea para colocar las tiendas de campaña, y los lemas que se están gritando hacen que a mí no me parezca una reivindicación por la vivienda de carácter pacífico", ha enumerado.

"ME VERÁN EN LA DISCREPANCIA PERO NUNCA EN EL INSULTO"

Al ser preguntado por la manifestación de la pasada semana, la 'Marcha por la Dignidad' en apoyo a Ceuta y para exigir elecciones, en la que participó el PP y donde se escucharon insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el alcalde ha asegurado que a él nunca se le verá justificar un insulto.

"Me verán en la discrepancia pero nunca en el insulto", ha asegurado, misma posición que mantuvo durante las protestas e incidentes ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz, como puede demostrar la hemeroteca. "Dije lo mismo que estoy diciendo con los comerciantes de Sol. Dije que me parecía ya que esto se había pasado de rosca y que no podía ser que los comerciantes y los vecinos de Ferraz tuvieron que estar aguantando manifestaciones. Lo dije. Está en la hemeroteca", ha indicado.

También expresó que no le podrían pillar "justificando la violencia en función de la ideología". "Yo condeno toda violencia y todo incidente, venga de donde venga. Y hay algunos que no hacen lo mismo, que condenan cuando les conviene y no condenan cuando les conviene", ha contestado. "No distingo entre ideologías, creencias, pensamientos para condenar la violencia. Para mí la violencia siempre es condenable", ha reiterado.

POR QUÉ LAS PROTESTAS NO LLEGAN A MONCLOA

También se ha preguntado por qué cacerolada llegó ayer ante la sede del Ayuntamiento, la acampada a los pies de la sede de la Comunidad pero no ha habido protestas así en Moncloa cuando son tres los niveles de la Administración con competencias en vivienda, municipal, regional y estatal.

"Solo han ido al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid pero no han ido al Palacio de la Moncloa cuando es un Gobierno que lleva ocho años, que cuando entró era el problema número 18 de los españoles y hoy es el primero", ha apostillado.

El alcalde quisiera conocer de los acampados "si no piensan que merece algún tipo de reproche el Gobierno de España y si ese reproche no se debe hacer en las mismas condiciones que a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid".