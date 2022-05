Almeida insiste en que España tuvo la "peor política económica de la Zona Euro" durante la pandemia

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo central tuvo "la peor política económica de la Zona Euro" durante la pandemia del Covid-19.

"El Banco de España dice que no hemos hecho los deberes. La receta adecuada es el 'Modelo Madrid'", ha aseverado durante la inauguración de 'Cambios en el paradigma en el gran consumo: retos de la logística y el transporte en la era posCovid-19', en referencia al Informe Anual 2021 del Banco de España que anticipa una nueva revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española, por debajo de lo estimado en abril (4,5%).

El regidor ha perfilado este 'Modelo Madrid' en tres ejes: un marco fiscal "competitivo" que no genere menos impuestos ni deterioro de servicios públicos, garantizar seguridad jurídica con agilidad y sencillez, y que no haya "barreras burocráticas" que dificulten las actividades económicas.

"La receta no es la del Gobierno de la Nación (...) No somos las instituciones quienes creamos riqueza, sino la sociedad a quien hay que acompañar y ni 'gripar' su motor", ha añadido.

COMPAGINAR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD

Por otra parte, ha vuelto a incidir en la importancia de que la sostenibilidad ambiental sea compatible con el crecimiento económico, porque si no "no se conseguirá una cosa ni la otra". Entiende que la transición ecológica en la que estamos no debe de ser "socialmente injusta".

Asimismo, ha loado el trabajo del sector logístico, especialmente en la pandemia, cuando "nunca fue tan difícil, pero no se dejó de cumplir" con el servicio y donde se hizo explícita la importancia del mismo en el día a día.

Por último, ha recordado que el Gobierno local pondrá en marcha ayudas para la renovación de la flota de este sector para rejuvenecer y hacer más sostenible la flota en la capital.