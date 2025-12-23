Almeida insiste en que es mejor que "Cercanías funcione" antes que "una paguita de 60 euros" para el transporte publico

Archivo - Varias personas en el andén de Cercanías, en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que es mejor que "Cercanías funcione" antes que "una paguita de 60 euros" para el transporte publico, unas declaraciones que ha hecho antes de que el Consejo de Ministros apruebe el billete único.

"Por 60 euros no va a conseguir que los españoles nos olvidemos. Los extremeños han dado una buena lección de esto a Pedro Sánchez y ya le han dicho que por 60 euros no le han comprado. Tampoco los españoles vamos a cambiar nuestro voto porque nos dé una paguita de 60 euros de transporte público", ha contestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida aboga por trabajar por el transporte público como hace el Ayuntamiento --con el récord de 500 millones de usuarios en EMT Madrid--, unido a que "los Cercanías no sufriera retrasos y averías continuas, que los madrileños no tuvieran que caminar por las vías de las diferentes estaciones en vez de llegar en tren" y todo por el "desastre" de la red.

"Agradeceríamos que fueran capaces de invertir en Cercanías, que fueran capaces de renovar los trenes, que fueran capaces de renovar la infraestructura", ha instado.