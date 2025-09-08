Almeida insta a eliminar tasa de reposición si se presentan los PGE, sin reclamar "ni un euro ni un mecanismo adicional"

También recomienda al delegado del Gobierno, no invitado al Pleno, "que se centre"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al Gobierno central a eliminar la tasa de reposición si finalmente presentan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para aumentar la plantilla de los servicios de seguridad municipales y todo ello sin reclamar "ni un euro ni un mecanismo financiero adicional".

"Si de verdad el Gobierno de España va a presentar el proyecto de presupuestos que incluya la eliminación de la tasa de reposición. Espero que con la interlocución que tienen desde el Grupo Municipal Socialista, desde el Grupo Municipal de Más Madrid y dado que ustedes han votado a favor de esta reclamación en este Pleno de que se eliminara la tasa de reposición, espero que en el proceso de elaboración de los presupuestos que está en este momento ustedes hablen con sus compañeros en el gobierno de España, no se lo digan no en privado, sino también lo reclamen en público y reclamen la eliminación de la tasa de reposición que no nos permite cubrir las mil plazas de Policía Municipal vacantes", ha manifestado.

Lo hacen sin reclamar al Gobierno de España "un solo euro, no como la Generalitat de Cataluña". "Nosotros no lo pagamos con cargo al bolsillo del Ayuntamiento de Madrid y con cargo a los madrileños. No vamos a reclamar un mecanismo financiero adicional, que con cargo a nuestros presupuestos lo haríamos", ha dejado claro.

En el Pleno del Estado de la Ciudad, el alcalde ha detallado que se han convocado 2.250 plazas de policía municipal desde que están en el Gobierno, razón por la que se han convocado 500 plazas y el año que viene otras tantas. En este mandato se han incorporado más de 300 policías municipales y el año que viene estarán en las calles 327 más. "Este equipo de Gobierno no va a dudar nunca ni va a dejar en su empeño de respaldar siempre a la Policía Municipal frente a discursos que les señalan, que les hostigan", ha lanzado mirando a la bancada de la izquierda.

El primer edil ha hecho un repaso de las actuaciones acometidas, como la reforma de la comisaría de la calle, se trabaja en el centro logístico en Orcasur, la renovación de la flota de vehículos y los uniformes de Policía o de adquirir 150 nuevas pistolas taser.

En este punto, el alcalde ha reclamado "mejores instrumentos legales" ante el crecimiento de las agresiones sexuales o el fenómeno de las bandas juveniles. "Le pido al delegado del Gobierno que se centre y que se centre en atajar los fenómenos delictivos que en estos momentos más preocupan a los madrileños, que haga su trabajo. O que deje de hacer el trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha demandado a Francisco Martín, no invitado al Pleno del Estado de la Ciudad.