Almeida invita a que Casa 47 copie a EMVS: "Ha hecho en un año más vivienda que Cataluña, Asturias o Navarra juntas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante la comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en el Senado - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha ofrecido a explicar cómo funciona la empresa municipal EMVS Madrid para que la estatal Casa 47 "sea un éxito" dado que el modelo madrileño "ha hecho en el último año más vivienda protegida que la Generalitat de Cataluña, que la Comunidad de Asturias, que la Comunidad Foral de Navarra y que la Comunidad de Castilla-La Mancha juntas".

Almeida ha comparecido en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, donde ha descrito a la EMVS como "la mayor empresa pública de vivienda que tiene cualquier Administración en España". "Yo se lo ofrezco al Gobierno de España y sin ironía porque creo que aquí todos tenemos que colaborar y echar una mano: si quieren que Casa 47 sea un éxito que vengan y les explicamos cómo funciona la Empresa Municipal de la Vivienda y se lo explicamos", se ha dirigido a los senadores.

"Y les explicamos que tres de cada diez viviendas públicas que se hacen en España las hace la ciudad de Madrid a través de la EMVS y vamos a llegar por primera vez al parque de 10.000 viviendas públicas en la historia de Madrid. Hemos incrementado en los últimos años un 40% el parque público de viviendas, estamos ejecutando en estos momentos 3.200 viviendas y vamos a comenzar a ejecutar 2.500 a lo largo de este año 2026", ha enumerado.

Frente a los aproximadamente mil millones de euros de la empresa municipal (860 millones exactamente) ha contrapuesto los "19 millones invertidos por el Gobierno de España a lo largo de los últimos cuatro años en la ciudad".

"NO VOY A ENGAÑAR A LOS MADRILEÑOS"

Almeida ha aprovechado su intervención en el Senado para subrayar que el Ayuntamiento no ha solucionado el problema de la vivienda. "No voy a engañar a los madrileños, ni les prometo 180.000 viviendas, ni les prometo medidas que no puedo cumplir, ni les hago la promesa de que esto se va a cumplir pero sí les puedo decir a los madrileños, les puedo mirar a la cara y decirles que vamos a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible", ha afirmado.

Para ello adoptan "medidas normativas, de promoción de la oferta, de desbloqueo de suelos". "Madrid ha introducido medidas que no había previsto ningún Ayuntamiento ni el Gobierno de España pero necesitamos un marco normativo distinto", ha reivindicado.

CONSECUENCIAS SOCIALES SOBRE ADMINISTRACIONES, NO SOBRE PROPIETARIOS

Así ha indicado que "el 95% de las viviendas en España que pueden ser objeto de arrendamiento no están en manos de los fondos de inversión sino de propietarios que buscan una renta complementaria o una renta principal", es decir, "son personas que lo que pretenden es que haya un equilibrio entre las prestaciones del arrendador y el arrendatario que les permita sacar con seguridad jurídica sus viviendas al mercado del alquiler".

"Lo que no podemos hacer es que recaigan sobre los propietarios las consecuencias sociales desfavorables que se puedan producir. Eso lo tendrán que asumir las administraciones", ha defendido, tras apuntar que la situación deriva en "la desaparición de viviendas del mercado de arrendamiento, como se está produciendo a lo largo de los últimos años". "Y si no somos capaces de devolver esas viviendas, no seremos capaces tampoco de solucionar el problema de la vivienda", ha advertido, tras referirse también a la okupación y la inquiokupación.