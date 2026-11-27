1138105.1.260.149.20261127201132 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene en el acto de campaña del PP de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los populares intensifican la estrategia política a una - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invocado al "hundimiento del sanchismo" como objetivo a conseguir este domingo en las urnas, el PSOE de "los bailecitos y la frivolidad", y ha instado a los "gallitos" que ha vinculado a Pedro Sánchez a quedarse "calladitos, calladitas, calladites", en un guiño al presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, durante su participación en el debate electoral.

En el mitin con el que el PP de Madrid ha cerrado la campaña a las elecciones generales, Almeida ha planteado que la izquierda podía haber tomado una decisión, "pedir perdón" a los españoles y callar, pero en su lugar llegaron los "bailecitos y la frivolidad". Almeida cree que deberían "estar calladitos, calladitas y, si se ofenden, calladites".

Junto a la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso; el número uno al Senado por Madrid, Pedro Rollán, y la dos al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Almeida ha arrancado desde una terraza céntrica aplaudiendo a sus compañeros porque "qué pedazo de partido". De ahí ha pasado a su primer mensaje a Sánchez. "Se dice Aleti, nos comemos la t. Y uno se puede equivocar. Yo me equivoco de vez en cuando y todavía digo, con cierta nostalgia, me voy al Calderón, pero no me voy al Wanda", ha bromeado el alcalde 'colchonero' con el presidente del Gobierno, del que cree que es "del Atlético... de Rabat".

A dos días de la cita con las urnas, Martínez-Almeida ha aplaudido una campaña que es "la que necesitaba España", "la mejor" que le recuerda a su partido, algo que "no era fácil teniendo lo que se ha tenido enfrente a lo largo de todos estos años". Al primer edil madrileño se le ha "hecho largo": "ocho años, 101 semanas, 408 meses, 3.110 días pero se acaba en dos días".

El domingo tocará a su fin ese periodo marcado por "la izquierda más triste y amargada", como si fuesen "el Grinch de la Navidad", y en su lugar llegará "la esperanza y la ilusión en un futuro mejor". Pero para la izquierda ha tenido un mensaje en clave madrileña, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado el recurso de Más Madrid contra el Plan Especial de la Fórmula 1. "La Fórmula 1 queda blindada en Madrid durante los próximos diez años. Mala noticia para ellos", ha sido aplaudido.

"HAN ELEGIDO LOS BAILES Y LA FRIVOLIDAD"

Alegando la alegría de "vivir a la madrileña", parafraseando a Ayuso, el alcalde ha pedido que nadie se confíe porque "todo voto va a contar" dado que el objetivo no es solo ganar, es "el hundimiento del sanchismo". "Es que de eso va el domingo. No hay sólo que ganar, hay que hundir al sanchismo definitivamente. Esto va de acabar con el sanchismo y de que Sánchez no vuelva, pero no hay que ser como Sánchez", ha advertido.

Martínez-Almeida ha planteado a la militancia presente en el mitin de fin de campaña que el PSOE tenía opciones, aunque "lamentablemente han elegido los bailes y la frivolidad". "Algunos y algunas echarán la vista atrás, verán los vídeos que han colgado en redes sociales y se preguntarán 'cómo pudimos hacer eso, cómo fuimos capaces de sacrificar nuestra dignidad en el altar del sanchismo'", ha vaticinado. La otra opción que tenían era "estar calladitos" y "pedir perdón", pero tampoco.

El alcalde ha echado en falta el "pedir perdón a los españoles por haber robado a mansalva y a manos llenas; por lo que ha pasado en los trenes; a los ceutíes por la invasión del 30 y el 31 de julio; a los jóvenes por no poder acceder a una vivienda y a esas mujeres que se quedaron calladitas cuando los agresores sexuales salían a la calle".

Almeida ha subrayado que el PP es la receta para "desmontar el sanchismo en las instituciones, recuperar la convivencia, acabar con el puñetero muro de Sánchez". "Y le vamos a decir a los españoles que pensando diferente no pasa nada por trabajar juntos. Y que cuando mejor nos ha ido es cuando hemos sido capaces de fijar objetivos comunes", ha afirmado.

El regidor ha concluido, de este modo, que es el PP el partido con "capacidad de mirar a derecha e izquierda" en ese "proyecto de mayoría social", que ya demostrado su capacidad para "sacar a España de cualquier atolladero, por dificultoso que sea, en el ámbito de la gestión", como ya hicieran José María Aznar en 1996 y Mariano Rajoy en 2011. Sus últimas palabras en el mitin han sido para poner sobre la mesa que las elecciones son una dicotomía entre "democracia o Sánchez".