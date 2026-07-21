Almeida ironiza con la "resiliencia ecofeminista" que tiene Maroto para soportar a centímetros a la "desleal" Enma López

La concejala Emma López (i), y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con la "resiliencia ecofeminista" que tiene que tener la portavoz socialista, Reyes Maroto, ganadora de las primarias del partido, para soportar a centímetros en el Pleno de Cibeles a la "desleal" Enma López, la portavoz adjunta del grupo y rival en el proceso interno del PSOE.

"A mí el domingo, en lo futbolístico y en lo político, no me dieron nada más que buenas noticias", ha contestado Almeida en el Pleno de Cibeles, con una corbata con imágenes bordadas de la copa del Mundial de fútbol.

La crítica ha llegado ante una pregunta de Maroto en el Pleno, interesada en si Almeida "piensa corregir las decisiones de su Gobierno que suponen un retroceso en igualdad y en los derechos de las mujeres madrileñas". "No", ha contestado lacónicamente el regidor en su primer turno de palabra.

La socialista tiene claro que después de siete años de mandato, Almeida "ha borrado la igualdad como una prioridad política del Ayuntamiento porque Madrid sigue siendo una ciudad profundamente desigual para las mujeres".

"El propio Ayuntamiento reconoce en sus datos que la igual real no llegará hasta el año 2070. Las mujeres somos mayoría entre las personas desempleadas, soportamos una mayor precariedad laboral, cobramos menos, tenemos pensiones más bajas y seguimos asumiendo la mayor parte de los cuidados. Y ante esta realidad cabría esperar un Ayuntamiento comprometido con la igualdad, pero usted ha elegido otro camino y ha desmantelado la red de espacios de igualdad", ha condenado.

Incluso ha acusado al alcalde de "amparar la violencia cuando mantiene su respaldo al alcalde de Móstoles después de que haya sido citado como investigado por un presunto caso de acoso sexual y laboral". A eso ha sumado que "ha normalizado acuerdos y discursos que cuestionan los derechos de las mujeres conquistados como el del aborto".

Maroto ha propuesto "una agenda feminista para Madrid, una agenda que recupere y amplíe la red de espacios de igualdad a los 21 distritos, que sitúe la igualdad en el centro de todas las políticas principales y que garantice que ninguna mujer vea limitados sus derechos por su situación económica, su lugar de residencia o su origen".

"La igualdad es una cuestión de democracia, es una cuestión de libertad, es una cuestión de justicia social. Y usted no puede olvidar que las mujeres somos el 53% de la población y van a ser las mujeres las que harán que en el año 2027 cambie el gobierno de esta ciudad", ha concluido.

MAROTO Y ENMA LÓPEZ

Almeida ha contestado de nuevo con ironía. "Visto el entusiasmo con el que las militantes socialistas le han votado no estoy segura de que usted vaya a cambiar el Gobierno de esta ciudad. En todo caso, permítame darle la enhorabuena porque somos muchos los que nos alegramos de lo que pasó el domingo con los militantes socialistas. Somos muchos los que celebramos su elección como candidata del PSOE al Ayuntamiento", ha lanzado.

Eso le ha llevado a preguntarse "si es feminismo acusar de desleal y de tener ansia de protagonismo a la persona que está sentada a su derecha", en referencia a Enma López, "a quien llamó desleal". "Debe ser incomodísimo, tiene que estar haciendo un ejercicio de resiliencia ecofeminista para aguantar a alguien tan desleal sentado a su derecha", ha condenado.

De ahí ha pasado a destacar que en debate con López se refirió al caso del alcalde de Móstoles como de "acoso laboral", hoy ampliado en Cibeles como "presunto acoso sexual", para exigirle "que deje de difamar a las personas".

"Y nos puede dar usted una explicación porque usted estuvo en el Consejo de Ministros que aprobó la ley del Sí es Sí. ¿Usted se leyó el informe del Consejo de Estado? ¿Usted se leyó el informe del Consejo General del Poder Judicial donde advertía de que iba a suponer la reducción de penas y que delincuentes sexuales fueran a la calle? ¿Usted ha pedido perdón a las mujeres por haber formado parte de ese Consejo de Ministros?", ha preguntado a Maroto.

Además le ha afeado que estuviera en el Consejo de Ministros que aprobó la operación por la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "ha cobrado una comisión de 1%". "Eso sí, en todo caso, me alegro de que esta vez no haya tenido que acudir a Víctor de Aldama para ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid", ha espetado.

Ya centrado en las políticas municipales, Almeida ha contestado que solo en políticas contra la violencia de género se ha aumentado el presupuesto y los profesionales, unido a la apertura de centros integrales de atención a la mujer en todos los distritos.

"Sería una heroicidad en un socialista, que fueran capaces de abrir 21 centros de igualdad sin llevarse el dinero porque le recuerdo que la directora del Instituto de la Mujer está imputada por llevarse el dinero de los puntos violetas", ha concluido Almeida.