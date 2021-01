Almeida justifica que autobuses de EMT circularan el viernes en la nevada para no dejar a 110.000 personas "en la calle"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) continuaran circulando este viernes durante la gran nevada caída en la capital por el temporal 'Filomena' porque de lo contrario se habría dejado "en la calle" a 110.000 madrileños.

"Siguieron cumpliendo con su tarea; no se suspendió el servicio hasta las 20.30 horas, pero si hubiéramos suspendido a las 17 horas, si no hubieran tenido ese extraordinario comportamiento, habría 110.000 personas que se habrían quedado en la calle y no habrían encontrado forma de llegar", ha manifestado el regidor desde el Centro de Control de la EMT, donde ha estado acompañado por el presidente de los 'populares', Pablo Casado, a quien ha agradecido su "contacto diario y estrecho".

Así ha respondido Almeida a las críticas de la oposición al no haber dado orden a los conductores de EMT para que se guardaran en cocheras ante la nevada. Un total de 270 autobuses quedaron en las calles ante la imposibilidad de seguir circulando y siete de ellos resultaron vandalizados.

El alcalde ha destacado que "en apenas 48 horas, esos 270 autobuses ya estaban recogidos" y que "no queda ni uno solo en las calles de la ciudad".

También ha destacado que "el martes a las 8 horas ya había 27 líneas circulando", hoy se han aumentado a seis y "mañana habrá otro aumento de líneas, porque ahora hay que garantizar la movilidad".

Sobre la limpieza de la ciudad tras el temporal, el regidor ha indicado que esta "sigue progresando" y que "están en las calles más de 7.200 personas trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible".

De esa cantidad de personas, 200 corresponden a la Unidad Militar de Emergencias (UME), algo que ha agradecido al Gobierno de la Nación. Ha apuntado que se seguirán "aumentando medios".