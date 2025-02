Almeida lamenta que tasa de basuras no permita eximir del pago por parte de ayuntamientos, "ejecutores del 'sanchazo'"

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado que la tasa de basuras no permita eximir del pago a colegios u organizaciones sin ánimo de lucro por parte de los ayuntamientos, "ejecutores del 'sanchazo'".

"Es una tasa mal diseñada, es una tasa mal planificada y es una tasa que deja vendidos a los ayuntamientos por parte de Pedro Sánchez. Somos los ejecutores de una decisión que nunca quisimos, somos los ejecutores de un 'sanchazo' que le va a costar a los madrileños mucho dinero y, en este caso, también a los colegios concertados o a instituciones sin ánimo de lucro", ha advertido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El alcalde ha asegurado que "no hay ningún elemento en la tasa" que permita al Ayuntamiento eximir del pago a este tipo de equipamientos. "No tenemos la capacidad legal", ha remarcado, tras recordar que siempre dijeron que la tasa "va a tener mucha litigiosidad" porque genera "una notabilísima inseguridad jurídica".

Incluso ha animado a los colegios, por ejemplo, a que "vayan a los tribunales, que reclamen en los tribunales y que decidan". "No queríamos esta tasa ni queremos cobrarla pero Pedro Sánchez nos ha obligado a los ayuntamientos, que estamos entre la espada y la pared porque no tenemos más remedio que cumplir con la ley, aunque no nos guste", ha afirmado.