Almeida llama a bajar impuestos y rechaza el 'tax the rich' "copiado" del extranjero porque "no tienen ideas propias"

1132136.1.260.149.20261109112237 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en el XV Aniversario de Vozpópuli, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento a "bajar los impuestos" ante el "infierno fiscal" promovido por la izquierda en el Gobierno, para desmarcarse del 'tax the rick' planteado por el Frente Amplio dado que "están copiando ideas que se han suscitado en el extranjero porque no tienen ideas propias".

"Yo voy a hacer un llamamiento para decir que hay que bajar los impuestos en España, que cuando dicen que en Madrid tenemos los impuestos bajos afirmo categóricamente que no son suficientemente bajos", ha declarado a su llegada a la misa de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

El regidor ha defendido que se pueden tener "grandes servicios públicos gestionados de manera eficaz" al tiempo que se "permite que los ciudadanos cada vez tengan más dinero en sus bolsillos", esto es, que es "compatible bajar impuestos, subir actividad económica y tener buenos servicios públicos. Eso es lo que ha demostrado Madrid y eso es lo que es bueno para España".

"INFIERNO FISCAL"

"Y los que están copiando ideas que se han suscitado en el extranjero porque no tienen ideas propias, pues ya tenemos ahí cuáles van a ser sus resultados electorales", ha arremetido contra la izquierda, después de sostener que "ahora España vive un infierno fiscal" porque "han subido los impuestos 140 veces por parte del gobierno de Pedro Sánchez".

"Esto es un infierno fiscal como para encima seguir expoliando a los españoles y ¿para qué? ¿Para qué nos están cobrando más impuestos que nunca? Estamos viendo lo que está pasando con los trenes, estamos viendo lo que está pasando con los servicios públicos", ha declarado.

Almeida ha insistido en "bajar los impuestos porque, por si no fuera suficiente, nunca se ha tenido la presión fiscal que hay ahora en España, ni unos servicios públicos tan malos dependientes del Gobierno de la Nación".