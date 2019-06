Almeida mantiene que desconoce planteamiento de Vox, que atenderá “de acuerdo a esquema de gobierno” en Ayuntamiento

Publicado 18/06/2019 14:10:22 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que sigue sin conocer el planteamiento de Vox para con el Consistorio de la capital, y ha añadido que atenderá las peticiones de esta formación "razonables de acuerdo al esquema de gobierno" del Ayuntamiento de Madrid.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación tras asistir a la asamblea de CEIM, después de que la diputada y vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, haya admitido este martes que en el acuerdo con Vox para el Ayuntamiento "figuran concejalías", asegurando que ahora toca "aclarar" el pacto en el Consistorio y continuar con las negociaciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

"Como todavía no sé cuál es el planteamiento de Vox es muy difícil que me pueda pronunciar al respecto", ha indicado Martínez-Almeida, quien ha apuntado a continuación que "no ha habido incumplimiento" porque "hay un periodo de negociación (20 días) que no ha concluido ni de lejos".

Por ello ha pedido a la formación que lidera Santiago Abascal que no haga "pesar sobre la Comunidad de Madrid lo que pase en el Ayuntamiento", pues son cosas "absolutamente distintas", y ha reclamado "responsabilidad para que se pueda conformar un gobierno de centro derecha en la Comunidad de Madrid".

El regidor madrileño ha vuelto a confirmar que negociará con Vox y "atenderá aquellas peticiones razonables de acuerdo al esquema de gobierno que hay en el Ayuntamiento". "Cumpliré el acuerdo con Vox y el de Cs. No sé las peticiones de Vox", ha señalado.

También ha indicado que "habrá debatir sobre el documento, su contenido y su traslación al Ayuntamiento de Madrid".