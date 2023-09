Almeida se muestra "convencido" de que el resultado electoral sería diferente si Sánchez hubiera hablado de amnistía

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el resultado electoral de las pasadas elecciones generales hubiera sido diferente si el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hubiera dicho que si necesitaba los votos de Junts para formar gobierno aprobaría una amnistía.

"Estoy absolutamente convencido de que el resultado electoral de Pedro Sánchez hubiera sido muy diferente si él a las claras, blanco sobre negro, sin mentir a los españoles, en vez de decir tres días antes de las elecciones que no habría amnistía en España, hubiera dicho si necesitó los votos de Junts, hubiera amnistía", ha afirmado este lunes el regidor ante los medios de comunicación desde el centro cultural Nicolás Salmerón.

Así lo ha expresado después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya retado a Sánchez a que se presente a unas elecciones generales siendo "sincero" sobre sus pactos con los independentistas. "Me sumo a la indignación que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, como que tiene tantas y tantas personas de muy diversas ideologías y también algunas significadamente socialistas acerca de lo que está haciendo y de lo que se plantea Pedro Sánchez", ha trasladado Almeida.

En esta línea, ha defendido que no se puede tolerar que haya una amnistía en España que diga que lo pasó en el año 2017 en Cataluña fue "una persecución política por parte de un estado democrático".

"No puede ser que acaben siendo expulsados del Partido Socialista aquellos que fueron capaces de pasar de una dictadura a una democracia mediante una transición modélica en una situación política mucho más complicada que la que tenemos en estos momentos, pero que, sin embargo, hicieron de la generosidad y del esfuerzo de reconciliación, de verdad, leitmotiv", ha subrayado.

El alcalde ha destacado que todo el mundo sabe "dónde están los votos" que necesita Pedro Sánchez aunque tenga que pactar con un "golpista". "Si hay que pactar un referéndum, que nadie dudo que acabará habiendo un referéndum", ha censurado.

"Después de la amnistía vendrá el referéndum porque no iba a haber indulto, no iba a haber eliminación de la sedición, no iba a haber rebaja de la malversación, por supuesto que no iba a haber amnistía, tampoco habrá referéndum... No, después de la amnistía vendrá el referéndum, por eso el domingo que viene desde luego voy a estar en ese acto público acompañando a Alberto Núñez Feijóo", ha reivindicado el regidor, quien ha indicado que si nada se lo impide asistirá también a la manifestación del 8 de octubre en Cataluña.