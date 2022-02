Almeida niega "voces" en el PP que "cuestionen" el liderazgo de Pablo Casado

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes la existencia de "voces" en la formación que "cuestionen" el liderazgo de su presidente, Pablo Casado.

"No he oído ninguna voz que cuestione el liderazgo de Pablo Casado", ha trasladado ante los medios de comunicación desde el centro de mayores Mingote, en Chamberí. Requerido por las elecciones de Castilla y León, no ha querido hacer "hipótesis" sobre posibles pactos.

El PP, ha indicado, está centrado en conseguir "una amplísima mayoría social". Si bien, ha recordado que en las encuestas de cara a las elecciones madrileñas del mes de mayo apuntaban a que PP "necesitaría de Vox para gobernar".

Sobre la encuesta publicada este lunes por el CIS ha vuelto a dar como vencedor en la cita electoral del próximo domingo, 13 de febrero, al PSOECyL, mientras que el PP (29,7%) --al que da entre 24 y 30 escaños-- no sumaría mayoría absoluta para poder gobernar ni con Vox (11%), lo ha tachado del "festival del humor".

Martínez-Almeida ha indicado que esto sería "festival del humor por parte de Tezanos si no fuera con dinero público". Ha calificado a su director, José Félix Tezanos, de "brazo armado de Sánchez para influir en el ánimo electoral".