Almeida no acudirá esta tarde al pregón del Orgullo, celebración que asegura reivindicar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no acudirá este miércoles al pregón del Orgullo LGTBI en la plaza de Pedro Zerolo que ofrecerá la artista Chanel, si bien ha aseverado que él reivindica esta celebración y no se esconde.

"Esta tarde no tengo previsto acudir al pregón, como tampoco acudí en años anteriores, y no pasó absolutamente nada", ha manifestado el regidor ante los medios de comunicación desde el museo al aire libre de escultura en el Paseo de la Castellana. Sí acudirá el concejal del distrito Centro, José Fernández, así como la portavoz del PSOE en Cibeles, Mar Espinar, y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

Martínez-Almeida ha aseverado que él "reivindica el Orgullo en Madrid" y ha destacado que han "colaborado con la organización" así como el Consistorio es "el principal patrocinador". "No hay ningún escondite, pero no me van a encontrar en ninguna polémica. Voy a cumplir con mis obligaciones como alcalde para unos días que son seña de identidad de la ciudad", ha apuntado.

Respecto a la manifestación, desconoce qué miembros del PP acudirán, si bien ha pedido que sea una marcha "de inclusión, y que acudiendo personas de diversos partidos, no se debe insultar a nadie, ni repetir acciones como la sufrida por Cs cuando les echaron bolsas de orín".