Almeida no cubrirá la Coordinación General de Alcaldía y asumirá sus funciones hasta el final del mandato

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que no cubrirá la vacante de la Coordinación General de Alcaldía durante los ocho meses que restan de mandato y que asumirá personalmente sus funciones junto con sus colaboradores.

El anuncio llega después de que el pasado mes de julio la entonces coordinadora de Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, dejara el Ayuntamiento de Madrid "por motivos personales". Entonces, el alcalde trasladó de que tomaría la decisión del relevo "con cautela" y "sin ningún tipo de prisa".

"He tomado la decisión de no cubrir la vacante de la Coordinación General de Alcaldía para los ocho meses que quedan de mandato", ha explicado ante los medios durante una visita a las obras de Parque Ventas este miércoles.

El regidor ha indicado que este órgano depende directamente de él y que ya se ha hecho cargo de la coordinación con las direcciones generales que estaban vinculadas a este puesto. En este sentido, ha apuntado que contará con la colaboración de su equipo para suplir la ausencia de un coordinador general durante la recta final del mandato.

Así, según ha aclarado el primer edil, la decisión sobre el futuro de este órgano quedará aplazada hasta después de las elecciones municipales de 2027 si vuelve a ser escogido alcalde. "En la legislatura que viene, si los madrileños me dan su confianza, veremos qué decisiones podemos tomar respecto de esta figura", ha concluido.