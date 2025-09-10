Almeida no descarta que Sánchez acabe en el banquillo como "sus 3 colegas del Peugeut", su mujer, su hermano y el fiscal

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no descarta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabe en el banquillo como "sus tres colegas del Peugeut" --en referencia a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García--, su mujer, su hermano y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Uno no tiene la certeza de que Pedro Sánchez vaya a acabar en el banquillo pero si hace uno una deducción lógica, es obvio que no lo puede descartar. Si tú recorriste España con tres personas en un coche y esas tres personas están en un banquillo, parece razonable pensar que tú no tienes por qué escaparte necesariamente. Si tu mujer está en el banquillo, podrías pensar que tiene cierta lógica que puedas acabar. Si tu hermano está en el banquillo, alguien podría pensar, sin mala intención, que a ti también te puede alcanzar el banquillo", ha argumentado el alcalde desde Villa de Vallecas.

Unido a que "si el fiscal general del Estado está en el banquillo y lo está soportando, aun sentándose en el banquillo, alguien puede pensar que el fiscal general del Estado sabe algo que a ti te puede afectar también judicialmente".