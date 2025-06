Almeida no desplegará bandera arcoíris pero sí iluminará 2.800 metros de fachada y deja "broncas" a MM, PSOE y Vox

Acusa a Más Madrid de "monopolizar" al colectivo LGTBI y a Vox de "señalarles", con un Gobierno "en medio, con los ciudadanos"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ratificado que no desplegará la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles por el Orgullo pero sí iluminará sus 2.800 metros de fachada dejando "las broncas" para Más Madrid, PSOE y Vox.

"La fachada de Cibeles tiene 2.800 metros cuadrados, que se dice pronto, y se va a iluminar con los colores de la bandera LGTBI el fin de semana del Orgullo. Esto no va de banderas, esto no va de broncas y enfrentamientos, esto va de políticas. Y como no se pueden meter con nuestras políticas se tienen que enredar con las banderas", ha contestado Almeida a la prensa.

El regidor ha reaccionado así desde Villa de Vallecas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya anulado la sentencia que estimó la medida cautelarísima presentada por Vox en 2022 que dictaminaba la retirada provisional de las pancartas/banderas LGTBI en el Edificio de Grupos Municipales, en el número 71 de la calle Mayor.

El primer edil, tras subrayar su respeto pleno por la sentencia, cree que "los que están contentos con la controversia, con la polémica y con la bronca son Más Madrid y Vox". "Los demás estamos entre Más Madrid y Vox simplemente haciendo de Madrid una ciudad libre, abierta, tolerante, diversa, donde todos se sienten bien acogidos y ahí está la encuesta de participación ciudadana, donde se puntúa muy alto precisamente la diversidad y el respeto que tiene la ciudad", ha contestado.

"Las broncas y banderas para el PSOE, Más Madrid y Vox y las políticas de igualdad para el PP y el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no nos vamos a meter en broncas", ha aseverado el alcalde.

Martínez-Almeida ha insistido con "la posición del Gobierno municipal, que no es del Gobierno municipal sino de la amplísima mayoría de los madrileños, que viven su orientación sexual en esta ciudad sin mayores señalamientos, ni mayores presiones que las que tienen unos por monopolizarles y las que tienen otros por señalarles". "El Gobierno está en medio, con los ciudadanos que viven libremente su orientación sexual en esta ciudad", ha concluido.