Almeida no entra en "guerras de banderas" entre izquierda y Vox y desea que el Orgullo refleje una ciudad "abierta"

1099106.1.260.149.20260624135351 Archivo - Bandera LGTBIQ+ durante el pregón del Orgullo de Madrid 2025 (MADO 2025), en la plaza Pedro Zerolo, a 2 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha evitado este miércoles entrar en "polémicas estériles" o en "guerras de banderas" entre izquierda y Vox tras la petición de este último de retirar la gran lona desplegada por el PSOE en el balcón del Edificio de Grupos con el lema 'Madrid por bandera', y ha trasladado su deseo que el Orgullo LGTBIQ+ refleje el espíritu de Madrid como una ciudad "abierta".

"Este equipo de Gobierno no va a entrar en polémicas estériles, ni en guerras de banderas entre la izquierda y Vox", ha afirmado a los medios desde El Retiro el regidor al ser preguntado por la petición de Vox a la Presidencia del Pleno para retirarla.

Almeida ha señalado que, en su opinión, a los madrileños "las guerras de banderas" no les interesan. "Lo que les interesa es que el Orgullo LGTBIQ+ se pueda desarrollar con total normalidad, que sea una fiesta que refleje el espíritu abierto de la ciudad de Madrid", ha sostenido.