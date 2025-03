Almeida no irá a la conciliación que propone el PSOE por llamarles corruptos, sí a tribunales, donde "cantará todo"

"Tengo unas enormes ganas de ratificarme en mis declaraciones y ahora tengo además argumentos de autoridad", asegura

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no acudirá a la conciliación propuesta por el PSOE para el 25 de marzo después de que les acusara de ser una "organización corrupta", para anunciar al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, que sí irá a los tribunales, donde promete "cantarlo todo" contra "la corrupción galopante" del partido en el gobierno.

"Por fin ha llegado el día que largamente he esperado durante meses, un día que había sido anunciado pero que no llegaba. Hoy ha sido el día en que he recibido la papeleta de conciliación por parte de Santos Cerdán y del PSOE pidiéndome que rectifique las afirmaciones que hice en octubre, afirmaciones que, en mi opinión, se han visto reforzadas por lo que hemos sabido a lo largo de las últimas semanas", ha anunciado Almeida a los periodistas tras visitar la remodelación acabada del hotel Palace, junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El primer edil ha acusado a los socialistas de buscar con esa conciliación "que se hable del caso Ábalos, del caso Koldo, del caso Aldama, del caso Cerdán, del caso Pedro Sánchez", algo que no es más que "una burla, una forma de intimidar y amordazar al adversario político".

Almeida ha puesto el foco en el secretario de Organización, "que parece ser que tiene una serie de mensajes encriptados en el ámbito de la obra pública", según ha leído en los medios de comunicación, por lo que le ha exigido "las explicaciones oportunas sobre en qué términos habló con Koldo (García) de las obras públicas".

"ME COINCIDE CON EL PLENO"

El alcalde ha explicado que es citado a un acto de conciliación el 25 de marzo. "No podré asistir porque tengo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y, lamentablemente, no podré asistir a ese acto de conciliación en el que me gustaría ya dejar sentadas alguna serie de situaciones", ha contestado.

En todo caso ha anunciado a los socialistas que se verán "en los tribunales". "Por supuesto que no voy a hacer esa conciliación ni voy a ejercer ninguna rectificación. Lo que espero es que el señor Cerdán no rectifique sino que hable, que cuente la verdad de todo lo que sabe", ha retado al secretario de Organización del PSOE.

"Todos sabemos que en el Peugeot de Pedro Sánchez (con el que hizo campaña hasta ganar las primarias del partido) iban tres personas, aparte de Sánchez, que eran Koldo, (Víctor) Aldama y Santos Cerdán. Koldo y Aldama están imputados por delitos gravísimos y nos quieren hacer pensar que Cerdán no sabía nada de sus compadres, con los que se recorrió España", ha lanzado el primer edil madrileño. Incluso se ha preguntado si alguien le puede asegurar "que tiene mejor catadura moral Cerdán que Koldo y Ábalos".

"TENGO UNAS GANAS ENORMES DE RATIFICARME EN MIS DECLARACIONES"

A Almeida se le ha hecho "largo el tiempo" que ha estado esperando "hasta que han decidido poner la papeleta de conciliación". "Tengo unas enormes ganas de ratificarme en mis declaraciones y ahora tengo además argumentos de autoridad y asentados en sede judicial a lo largo de los últimos meses para poder ratificarme y para decirle a Santos Cerdán y al PSOE que no me van a amedrentar, que no me van a intimidar, que no van a conseguir que deje de hablar de sus tramas corruptas, que no van a conseguir que deje de denunciar escándalos gravísimos", ha avisado.

Seguirá hablando "de que con dinero público se han pagado prostitutas en este país, de que hay una trama de hidrocarburos que se reunía en el despacho de la ministra Reyes Maroto, quien no dio explicaciones y se negó a declarar". "La diferencia entre Reyes Maroto y yo es que voy a ir al juzgado y voy a cantar todo", ha subrayado a los periodistas.

Irá a la Justicia "no encubrir la corrupción sino a denunciar la corrupción galopante que hay en el PSOE y en el Gobierno de España". "Ha sido un día largamente esperado, por fin ha llegado y eso me tiene contento y feliz de poder decir en un juzgado lo que pienso del PSOE, de Pedro Sánchez, del Gobierno y de Santos Cerdán".