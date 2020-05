Almeida: "Nos enfrentamos a la peor situación y crisis social desde la Guerra Civil"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este jueves de que Madrid y España se enfrentan "a la peor situación y crisis social desde la Guerra Civil", por lo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que se ponga en la piel de un español medio" para ser consciente de la situación que atraviesa el país.

"Nos enfrentamos a la peor situación y crisis social desde la Guerra Civil, y pediría a Sánchez que se ponga en la piel del español medio. Que por cinco minutos se ponga en la piel de un español que ha sufrido", ha expresado desde la rueda de prensa celebrada después de la Junta de Gobierno de la ciudad.

Martínez-Almeida ha criticado la firma de acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu para la reforma laboral, ya que es un "acuerdo secreto" con un partido, EH Bildu, que "no parece que su finalidad sea el interés de España", y que no se ha hablado ni con los sindicatos ni con la patronal. "Ahora dicen que no se va a reformar íntegramente... Esa es la situación en la que se encuentra el español", ha criticado.

También ha querido mandar "todo el apoyo" a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendía, tras sufrir un escrache en su casa con pintura roja, y ha puesto en evidencia que "su partido firme un acuerdo con un partido que se ha negado a condenar un acto violento de esas características".

ALMEIDA, "OFENDIDO"

Por ello ha dicho a Sánchez que "tiene que asumir sus responsabilidades", y que se siente "ofendido" ya que "a través de un manifiesto con los alcaldes de grandes ciudades se le lleva pidiendo durante un mes lo que Bildu le pide con una firma".

Y es que, en el punto 2 del acuerdo se asegura que "entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis de la Covid-19".