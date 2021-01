Almeida pide que le llamen los alcaldes que dudan de Madrid como zona catastrófica: "Tendré la oportunidad de explicar"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes a aquellos alcaldes que dudan de que la capital sea zona catastrófica tras el paso del temporal 'Filomena', que lo llamen y así él tendrá la oportunidad de explicarse.

"Si creen que esto no es así, antes de entrar en un enfrentamiento, pediría que cualquier alcalde que tenga dudas, que hable conmigo, me llame y me dé la oportunidad de explicarme", ha manifestado desde el parque del Retiro, con graves daños por el temporal.

Además, ha criticado que se asegure que la capital no tuvo la suficiente previsión cuando el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas "tampoco ha tenido la capacidad de recuperar el nivel de aterrizajes y despejes".

"¿Creen que el Ayuntamiento no ha tenido previsión?, ¿Creen que el Ministerio de Movilidad lo ha tenido? Le estoy muy agradecido al ministro Ábalos, pero el aeropuerto tampoco ha tenido la capacidad de recuperar el nivel de aterrizajes y despejes. ¿Dirían que también ha faltado previsión en el aeropuerto?", ha lanzado.

Y es que, ha continuado, "no vale decir que en la misma ciudad unos estén en previsión de infraestructuras y otros no".