Almeida pide a PSOE "hacer autocrítica" tras la sentencia absolutoria por venta de VPO en mandato de Botella

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes al Grupo Municipal Socialista que "haga autocrítica" tras la sentencia absolutoria por la venta de vivienda protegida en la capital durante el mandato de la exalcaldesa 'popular' Ana Botella.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone al carecer de sustento probatorio "suficiente" la acusación ejercida tanto por los afectados como por el PSOE.

Desde la glorieta de López de Hoyos, recién reformada, el regidor capitalino ha pedido "respeto total y absoluto por la venta de viviendas de EMVS" y ha destacado que "se dio carpetazo al ámbito de responsabilidad penal".

"Pido respeto a las sentencias judiciales, y que no pase como con el Tribunal de Cuentas, que se puso en tela de juicio la imparcialidad. Que no se ponga en tela de juicio tras acreditar la inocencia", ha señalado Almeida, quien ha señalado que "judicializar la política no es buscar la venganza".

Además, ha hecho hincapié en que el fallo judicial "hace una crítica severa y firme de la estrategia procesal del PSOE en este proceso", por lo que "convendría que hicieran autocrítica". La Sala apunta a que lo que resulta decisivo es "si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".