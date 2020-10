Almeida pide "sacrificar" los dos próximos puentes por la Navidad al margen de si se decide o no el cierre perimetral

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido "sacrificar" los dos puentes que vienen "por poder celebrar la Navidad en familia", al margen de si las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid deciden "cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid".

"El planteamiento que aquí tenemos es que asumiremos y acataremos lo que digan las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que son las que tienen la última palabra y, por tanto, las que deben decidir si en función de las cifras lo mejor es cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid con vistas a los dos próximos puentes", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios.

No obstante, ha agregado que "digan lo que digan" las autoridades sanitarias, "sobre todo en el caso de que no se cierre perimetralmente", hay que tener en cuenta que "es mejor no desplazarse demasiado".

En este sentido, ha señalado que "la movilidad es un factor de riesgo del coronavirus", antes de pedir que "en la medida de lo posible, se limiten los desplazamientos que se hagan fuera de la ciudad de Madrid".

"Creo que es mejor para todos, creo que todos estamos luchando y trabajando por esas Navidades y, por tanto, creo que a lo mejor hay que sacrificar --quien pueda, quien se tenga que desplazar que lo haga-- estos dos puentes que vienen ahora por poder celebrar la Navidad en familia", ha planteado.

Almeida ha destacado que se trata de una "postura razonable" y "de sentido común, al margen de que las autoridades sanitarias son a las que le corresponde decidir lo que tienen que decidir".