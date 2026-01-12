Almeida plantea intensificar las obras municipales para "que pudieran ser compatibles" con las del bulevar de Alcalá

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la firma de un convenio con 12 universidades, en la Casa de la Villa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, plantea intensificar el ritmo de las obras municipales en marcha para "que pudieran ser compatibles" con las del bulevar de Alcalá.

Lo ha anunciado desde la Casa de la Villa después de analizar el informe sobre afecciones firmado por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante a la cabeza.

"Lo que he pedido es que se vea si el área de Obras puede hacer una serie de modificaciones en la forma de ejecución de las obras y en el calendario para poder autorizarlo definitivamente, sin que las afecciones al tráfico sean tan significativas como pudieran serlo en un primer momento. De eso va a depender la decisión", ha trasladado a la prensa.

Las afecciones a la circulación se centran en Serrano y el eje con Alfonso XII. "Lo que he pedido al área de Obras (dirigida por Paloma García Romero) es que vea si puede de alguna manera modificar la ejecución de las obras o la forma de ejecución y el calendario de las obras y de esa manera podamos minimizar aún más las afecciones que se pudieran derivar al tráfico", ha expuesto.

A eso se suma que se han levantado afecciones, por ejemplo, en la zona de Avenida América y María de Molina, afectadas en su momento por los trabajos de Metro, y que próximamente lo hará el Santiago Bernabéu. "Yo creo que pudiera ser compatible siempre que el área de Obras pueda hacer esas modificaciones que les he pedido que estudiaran", ha incidido el regidor.

Lo que tienen claro desde el Gobierno es que el plazo de las obras municipales "se tiene que cumplir", de ahí que lo que plantee a García Romero es "si se pueden intensificar los trabajos, lo cual en la medida de lo posible también reduciría el impacto y las afecciones que tiene el tráfico", esto es, "la posibilidad de intensificar el ritmo de los trabajos, que permitiría reducir el plazo".