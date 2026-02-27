Almeida y el presidente de L'Oréal España formalizan el acuerdo para restaurar la fuente de Cibeles como patrocinio

El Ayuntamiento de Madrid y L'Oréal España formalizan el acuerdo para restaurar la fuente de Cibeles como patrocinio - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de L'Oréal España, Juan Alonso de Lomas, formalizaron ayer el acuerdo para restaurar la fuente de Cibeles dentro del programa anual de patrocinios, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tras los estudios preliminares realizados durante el primer semestre del pasado año, el Consistorio pondrá en marcha el próximo mes de junio, una vez pasada la visita del Papa León XIV, los trabajos de restauración integral de la fuente de Cibeles para "devolverle su esplendor original".

La actuación supondrá una inversión de cerca de 400.000 euros, incluyendo la redacción del proyecto, la ejecución de los trabajos y la dirección de restauración, y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, hasta octubre de 2026.

Para financiar el proyecto, el Ayuntamiento contará de nuevo con el apoyo de L'Oréal Groupe España, que continúa así con su propósito de contribuir a la conservación del patrimonio histórico-artístico tras haber colaborado en la restauración de algunos de los monumentos más icónicos de otras ciudades como la Catedral de Notre-Dame de París tras el incendio de 2019 y la Fuente de Neptuno de Madrid en 2024.

La compañía aportará un total de 370.000 euros al programa de conservación de monumentos del Ayuntamiento, lo que supondrá casi la totalidad de la inversión de la intervención en la Fuente de Cibeles.

Esta iniciativa constituye una de las acciones del programa anual de patrocinios del Ayuntamiento de Madrid, con el que se busca crear sinergias entre el interés municipal y la iniciativa privada para desarrollar proyectos de gran impacto para la ciudad.