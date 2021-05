Almeida promete una ordenanza rápida para arreglar "la chapuza de Madrid Central" y pide ayuda a los grupos para sacarla

Recuerda que hay otros cinco recursos contenciosos a la espera de ser estimados por la Justicia

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que están estudiando la sentencia sobre Madrid Central y sus alternativas jurídicas, además de avanzar en una ordenanza rápida "para arreglar la chapuza heredada del anterior equipo de Gobierno".

"Y mientras se tramita tenemos que ver cómo mantenemos el régimen de accesos a Madrid Central. Estamos presos de una chapuza que denunciamos en el tribunales", ha añadido en la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno, Mercedes González, para tratar sobre un dispositivo conjunto de Policía Municipal y Nacional para evitar aglomeraciones y botellones este fin de semana de San Isidro.

El primer edil matritense ha remarcado que si los tribunales le han dado la razón al PP, el culpable de la situación no es quien recurrió la medida, sino quien la puso en marcha. Además, ha recordado que hay otros 5 recursos contenciosos a la espera de ser estimados por la Justicia.

"Vamos a corregir una vulneración flagrante de los derechos de los madrileños. Lo vamos a hacer respetando sus derechos. Y frente a aquellos que dicen que Madrid Central ha sido un éxito, recordarle que Madrid ha seguido incumpliendo la directiva de calidad del aire de la Unión Europea", ha apostillado.

Almeida siente que los tribunales "hayan enmendado la plana" al anterior Gobierno municipal, "que vulneró los derechos más fundamentales que los madrileños". "Y mientras, ellos no han hecho la suficiente autocrítica ni piden disculpas a los madrileños. Pero hay un equipo de Gobierno que va a solucionar esta chapuza y espero que esto no afecte a la vida de los madrileños", ha insistido.

El regidor madrileño está trabajando en una estrategia de sostenibilidad "que difiere de Madrid porque incluye todos los distritos".

"Centro tiene que tener una buena calidad del aire, pero el resto tiene derecho a ello también. Madrid Central es un concepto superado. Hemos de tramitar en tiempo exprés la nueva ordenanza contra el desaguisado anterior. Es una cuestión que sería razonable con los Grupos para tramitarlo lo antes posible y llegar al fondo de la cuestión. Vamos a mirar con el acuerdo de investidura y de gobierno", ha manifestado.

1,2 MILLONES DE MULTAS EN MADRID CENTRAL

Respecto a los múltiples preguntas de los periodistas sobre la situación de las multas pasadas y en tramitación, el alcalde ha respondido que están estudiando la sentencia, ya que solo ha pasado un día desde su emisión.

"Nuestros servicios jurídicos están estudiando todas las repercusiones de esta sentencia, su firmeza, consecuencias, el régimen de su ámbito sancionador... Hay que darle un mínimo del tiempo para que sean nuestros servicios jurídicos los que determinen los detalles. Es una cuestión técnica y antes de tomar las decisiones hay que contar con esos soportes ante resoluciones tan demoledoras. No han pasado ni 24 horas", ha apuntado.

Martínez-Almeida no ha querido hacer hipótesis sobre el dinero de las multas porque tampoco quiere "añadir más incertidumbre" pero ha recordado que las cámaras de Madrid Central siguen funcionando y que el fallo judicial conocido ayer no va a significar que "necesariamente se tiene que sancionar". "Tras estudiar la sentencia se evaluará si procede o no procede la sanción. El volumen de multas desde la entrada en vigor de Madrid central asciende a 1,2 millones. Cada mes se tramitan entre 50.000 y 60.000 procedimientos sancionadores", ha apuntado el alcalde.