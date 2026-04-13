Almeida se ratifica en que Ortega Smith es "una persona coherente"

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una rueda de prensa en un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). La situación de las aproximadamente 400 personas que pernoctan - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha ratificado en que el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, es "una persona coherente".

Es la contestación que ha dado desde el Paseo de Extremadura después de que en una entrevista en 'El Mundo' Ortega Smith haya agradecido la actitud hacia él del alcalde.

"A mí nadie me podrá decir que yo soy pro Almeida, le he criticado hasta la saciedad pero me gusta ser coherente y leal y si una persona te muestra afecto en un momento determinado, y dice públicamente que lo que te están haciendo es una arbitrariedad y encima te reconoce que has defendido el proyecto de Vox a capa y espada, aunque él no lo comparta, se lo agradezco. Ha sido mucho más justo y coherente que muchos que se decían compañeros", ha aplaudido el líder municipal de Vox.

Almeida, que ha dejado claro que no pretende inmiscuirse en las cuestiones internas de Vox, sí se ha ratificado en que Javier Ortega Smith "es una persona coherente". "Lo que dice en la entrevista, que a Almeida es al que más ha dado, es cierto, pero yo insisto en que no ha cambiado su posición", ha trasladado a la prensa.

En la misma entrevista Ortega afirma que le gustaría presentarse a un tercer mandato. "Vox es mi partido y voy a luchar porque sea con Vox. Ahora, si algún día ya no soy del partido porque me han echado... Si Vox desgraciadamente no me deja trabajar por esas ideas, o Vox decide no defender las porque tiene que defender a Putin, o tiene que defender los negocios particulares de alguien, me tendré que pensar muy seriamente si merece la pena seguir luchando en este proyecto", avanzaba el concejal.

Ante esto, Almeida ha tirado de ironía asegurando que lo que tiene claro es que Ortega Smith "por el Partido Popular no se va a presentar".