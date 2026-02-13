Almeida recalca que la medalla a EE.UU. es a una nación, no a un gobierno, y muestra su discrepancia con el de Trump

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ofrece declaraciones a los medios tras un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles baja hoy el cierre por vacaciones y trata temas como l - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recalcado que la medalla internacional que la Comunidad otorgará a Estados Unidos es a una nación, no a un gobierno, para pasar a mostrar su discrepancia con el de Donald Trump.

"Creo que no es incompatible discrepar de un gobierno, como discrepo yo del gobierno de Trump en numerosas cosas, por ejemplo en tema de inmigración, y lo de Minneapolis, sin lugar a dudas, es absolutamente indefendible desde el punto de vista de los derechos humanos, pero eso no quiere decir que no valoremos una situación como Estados Unidos, que los gobiernos pasan y las naciones permanecen", ha expuesto desde el tanque de tormentas de Arroyofresno.

Almeida ha insistido en que se puede "discrepar de un gobierno pero valorar una nación" y en la importancia de mantener "la amistad entre las sociedades de las naciones", para poner en valor "el papel que ha jugado Estados Unidos a lo largo de su historia como una democracia particularmente importante". "Los gobiernos pasan y las naciones permanecen", ha rematado.