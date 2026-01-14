Almeida reclama flexibilidad al Gobierno porque "es tomadura de pelo" redactar, licitar y ejecutar vivienda en un año

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante la comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en el Senado - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno "flexibilidad de tiempo" porque "es una tomadura de pelo" e "imposible" lo establecido por uno de los últimos reales decreto del Ministerio de Hacienda, redactar, licitar y ejecutar vivienda pública "en un año natural".

Almeida ha comparecido en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, donde ha defendido que las corporaciones locales necesitan "o bien que el Gobierno de España colabore económicamente con la vivienda en las ciudades o bien que permita utilizar los remanentes de tesorería para poder hacer vivienda en las ciudades".

"El último real decreto del Ministerio de Hacienda no lo permite porque nos exige a las ciudades que seamos capaces de proyectar, licitar y ejecutar la vivienda en un año natural. Eso es imposible, eso es una tomadura de pelo, eso no se lo podemos decir a los españoles", ha advertido a los senadores.

"Necesitamos que nos dé la flexibilidad de tiempo necesaria para que podamos efectivamente redactar, licitar y ejecutar la vivienda en el plazo de tiempo en que esto se tiene que hacer. Debemos ser conscientes de los trámites administrativos, burocráticos y de ejecución de vivienda y esto no se hace en un solo año", ha subrayado.