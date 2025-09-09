Almeida reclama al Gobierno de España que les "informe de manera puntual y periódica del número de inmigrantes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno de España que les "informe de manera puntual y periódica del número de inmigrantes y menores" no acompañados que hay en la ciudad después de que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por Judith Piquet, haya remitido una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que le traslada la resolución aprobada en el Pleno de julio reclamando el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de la ciudad.

Desde el barrio de La Latina, Almeida ha remarcado que el Estado debe informar a Madrid "de manera puntual y periódica del número de inmigrantes y el número de 'menas' (menores no acompañados) que están en la ciudad de Madrid".

"Y eso es lo que yo reclamo desde el primer momento y es la información de la que no dispongo. Es bueno tener esa colaboración con el Gobierno de España, si es que el Gobierno de España quiere tener esa colaboración, porque es obvio que se produce la utilización de servicios públicos del Ayuntamiento y, por tanto, para nosotros es importante poder dimensionar esos servicios públicos", ha argumentado.

Almeida no ha esquivado que este tipo de recursos "pueden generar alarma social" en determinados lugares, por lo que ha enviado "mensajes de tranquilidad" e incluso se podría reforzar la presencia de Policía Municipal "si fuera necesario para la tranquilidad de los vecinos".

"El Gobierno de España nos puede decir, por ejemplo, cuántos inmigrantes hay en Carabanchel. ¿Cuál es la rotación de los inmigrantes que hay en Carabanchel? ¿De Carabanchel cuando salen los inmigrantes a dónde van? ¿Se quedan en Madrid? ¿Van a otros lugares? No tenemos ninguna información. El delegado del gobierno empezó dándonos traslado de mails semanales y ya no tenemos información al respecto", ha subrayado.