Almeida reconoce que la limpieza en la ciudad ha "empeorado": "Madrid necesita estar más limpia de lo que está"

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que la limpieza en la ciudad ha "empeorado" en los últimos tiempos, especialmente alrededor de los contenedores, aunque Madrid está "razonablemente limpia", para señalar que ha pedido al área un informe para evaluar la situación después de adelantar que habrá que "hacer un esfuerzo adicional".

"¿Que Madrid es una ciudad que está razonablemente limpia? Sí. ¿Que Madrid, en mi opinión, ha empeorado en los últimos tiempos? También. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, tan sencillo como eso", ha declarado desde los recintos feriales de la Casa de Campo.

El regidor, en todo caso, ha retado a comparar la limpieza de de Madrid con cualquier otra ciudad, "especialmente de las que gobierna el PSOE". "No tengo ningún problema en someter los estándares de limpieza de la ciudad de Madrid a los de cualquier ciudad gobernada por el PSOE y aún así no me resigno ni voy a caer en la autocomplacencia, voy a tratar siempre de mejorar", ha declarado en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

"Madrid necesita estar aún más limpia de lo que está, necesita estar menos sucia de lo que está en estos momentos porque, a pesar de tener unos buenos estándares de limpieza, de que la limpieza está en mínimos en las quejas ciudadanas, a mí eso no me vale. Tenemos que seguir mejorando", ha subrayado.

Ya ha pedido un informe de la situación al delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, y al titular de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo, emplazándoles a que presenten una propuesta de actuación. Espera tener algo sobre la mesa "lo más antes posible".

CONTENEDORES

Lo que más le preocupa es la zona de los contenedores porque, aunque "se limpia varias veces al día, aún así siguen acumulando numerosos residuos".

El alcalde ha trasladado que tendrán que enviar el mensaje a los grandes productores de residuos recordándoles que hay unos horarios y conocer de su boca si es necesario incrementar la frecuencia y la recogida.

"Es cierto que las calles, estando razonablemente limpias, donde fundamentalmente estamos teniendo problemas es en los contenedores. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, tanto con las empresas, si es necesario para intensificar el paso como con los grandes productores de residuos y de plástico, para comunicarnos con ellos y recordarles que hay una serie de horarios que hay que respetar", ha señalado.