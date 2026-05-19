Almeida reconoce "situación complicada" por pinchazo de tubería en Ventas e informa de medidas alternativas de movilidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), junto al delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (i), en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles- Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido la "situación complicada" que se está viviendo en la ciudad por el pinchazo de una tubería de gas en las obras del suburbano que se están llevando a cabo en Ventas, para informar de medidas alternativas de movilidad dado que las líneas 1, 5 y 6 de Metro se han visto afectadas con cortes por precaución.

Almeida ha detallado desde el Palacio de Cibeles que algunas zonas anexas a donde se ha producido el corte están cortadas también al tráfico para evitar cualquier escape de gas que pueda afectar a la seguridad o a la salud de las personas.

El Ayuntamiento ha activado el plan correspondiente desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (Cisem), donde se encuentra la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.