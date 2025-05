Almeida recuerda las 60 denuncias archivadas sobre las residencias y condena a "los que hacen política desde la muerte"

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado las "60 denuncias archivadas" sobre los protocolos de desviación desde las residencias en la primera ola de Covid, para condenar a "los que hacen política desde la muerte".

Almeida ha reaccionado así desde el parque Alcalde José Luis Álvarez y Álvarez después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid haya citado este lunes a declarar como investigados a tres altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

"Teniendo en cuenta los antecedentes, que más de 60 denuncias han sido archivadas, que la Fiscalía y presumiblemente por orden del Fiscal General del Estado ha decidido rectificar el criterio que estaba aplicando en todas las anteriores denuncias que habían sido archivadas, lo que hay que hacer es esperar, respetar el procedimiento judicial, ver qué es lo que sucede", ha sostenido Almeida.

Sin embargo, cree que "algunos ya han lanzado las campanas al vuelo, algunos a los que no les importa aprovecharse de lo que sucedió durante aquellos días de pandemia, donde parece ser que solo hubo muertos en la Comunidad de Madrid en un país en el que todavía ni siquiera el Gobierno de España ha tenido la decencia, la dignidad y la vergüenza de decir al conjunto de los españoles cuántas personas murieron en la pandemia".

"Hay algunos que nos están diciendo cuántas murieron en las residencias, una cifra falsa, pero sin embargo son incapaces de decirnos cuántas han muerto en España. No les importa utilizar a los muertos como arma política, no les importa malbaratar la memoria de tantas y tantas personas que no quieren que sus familiares sean utilizados en esta batalla política", ha reprochado.

Almeida ha instado a la Fiscalía a "decir por qué de repente ha cambiado el criterio", unido a que desde el punto de vista político, "hay algunos que hacen la política desde la muerte". "A esos es difícil poder decirles nada", ha lamentado.