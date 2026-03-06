Almeida reitera que Sánchez "no se cree demasiado el 'no a la guerra'" y que lo utiliza como "oportunidad política"

1066386.1.260.149.20260306104743 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante una visita al Puerto Seco, a 4 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). La visita forma parte de la campaña electoral para los comicios autonómicos de Castilla - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se cree demasiado el 'no a la guerra'" y que lo utiliza "como oportunidad política" con la que "movilizar al electorado" y para "desviar la atención" de los problemas internos que tiene.

Desde la Basílica de Jesús de Medinaceli, el primer edil ha sido preguntado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificaba a España como "un país de perdedores". Almeida ha contestado que ve muy difícil responder desde la unidad de los partidos "cuando el presidente del Gobierno hace una declaración institucional sin admitir preguntas y sin que haya tenido ningún contacto con el jefe de la oposición".

"Creo que el 'no a la guerra' no se lo cree demasiado y no va a conseguir que lo sustituyamos por el 'no a Sánchez', que es lo que él pretende al final, desviar la atención de los problemas gravísimos que tenemos en España", ha opinado, sin confundir esta postura con "la legítima preocupación por lo que está pasando en el mundo".

Martínez-Almeida sostiene que si Sánchez tiene que elegir entre derechos humanos y su interés político "siempre elegirá su interés político".