Almeida reivindica el papel de Madrid entre las grandes ciudades del mundo y advierte: "Llegar cuesta; salir, no tanto"

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este miércoles el papel de la capital entre las grandes ciudades del mundo, "un papel muy grande internacional", y ha advertido de la facilidad con la que ese puesto dentro de las grandes ciudades para llamar a seguir manteniendo la "ambición" e impulsado la transformación de la ciudad.

"Es cierto que llegar cuesta; salir, no tanto. Tenemos que mantener esa ambición. Oímos hablar de otras ciudades que durante muchos años fueron capaces de estar ahí arriba y que en pocos años se cayeron de estar ahí arriba. Y a Madrid no le puede pasar eso. Hemos trabajado tan duro que no nos podemos permitir que eso no suceda", ha alegado.

En este sentido, ha puesto en valor que Madrid es hoy "el segundo mejor destino en el ámbito de la inversión mundial" o "el segundo mejor destino turístico urbano del mundo" ha reivindicado que "es una ciudad que tiene tanto ambición como propósito", que busca seguir creciendo y sabe cómo hacerlo.

"Nunca ha sido tan fácil construir vivienda en la ciudad de la Comunidad de Madrid y para mí esto es un motivo de orgullo, pero sobre todo es un acicate", ha resaltado.

El regidor ha intervenido este miércoles en la clausura de la tercera edición del Madrid Leaders Forum, un encuentro anual sobre liderazgo empresarial y directivo en España que, bajo el lema "Madrid, impulsando el futuro".

"Es Madrid quien impulsa el futuro. No es el futuro el que nos lleva a nosotros junto a la deriva, sino que somos nosotros los que tenemos las riendas de su futuro y por tanto los que tenemos la capacidad de poder seguir impulsando y poder seguir haciendo cada día una ciudad mejor. Somos en definitiva los dueños de nuestra propia destino", ha destacado el regidor al respecto de este lema.

Durante dos días, la cita ha reunido durante dos jornadas a más de 30 ponentes de primer nivel, entre CEO, presidentes, altos cargos institucionales y expertos, para debatir sobre el presente y futuro de la ciudad y de la región, convertida en uno de los grandes polos de atracción económica y tecnológica de Europa.

Durante la clausura, Miguel Garrido, presidente de CEIM, organizador del evento, se ha mostrado convencido de que si se sigue trabajando "juntos", con la colaboración público-privada, la región será "imparable" y dentro de 20 años "no la reconocerá ni la madre que la parió".

La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ha recalcado que Madrid "no solo crece sino que lidera", "que no espera que las oportunidades lleguen, sino que las crea". "Madrid se ha convertido en esa ciudad en la que todo el mundo quiere vivir y quiere invertir", ha enfatizado De Miguel, que ha destacado la "seguridad jurídica" que ofrece y el "motor económico" de sus pymes.

EL RETO DE LA VIVIENDA

Asimismo, durante las jornadas se ha celebrado una mesa con el título 'Desarrollo urbano y futuro. Las grandes iniciativas de Madrid', que ha contado con la participación del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Ambos han coincidido en sus intervenciones en cargar contra una Ley de Vivienda estatal que genera "inseguridad jurídica" y "ahuyentar" las posibilidades de desarrollo del suelo y, de forma paralela, desde el Gobierno autonómico se ha reclamado una ley estatal del suelo "no intervencionista".

Durante su intervención, el consejero madrileño las medidas que se han puesto en marcha durante estos dos años de legislatura para hacer que la Comunidad lidere la construcción de vivienda protegida en toda España, con más del 53% del total en 2024. Además, uno de cada tres de estos hogares que se levantan a nivel nacional forman parte del Plan Vive de alquiler a precio asequible.

En este sentido, Rodrigo ha recalcado que el Ejecutivo autonómico ha entregado ya más de 3.00 casas en ocho municipios de la región y cuenta con más de 4.500 en construcción para aumentar la oferta en más de una veintena de localidades en total. Asimismo, recientemente se ha iniciado la licitación de 3.404 inmuebles pertenecientes al Plan Vive Solución Joven, destinado facilitar la emancipación de menores de 35 años.

De cara al futuro, el consejero ha recalcado que es "fundamental" seguir esta senda de "generar seguridad jurídica" para poder seguir construyendo vivienda en la región. Entre otras medidas, ha resaltado, "en los próximos meses" se iniciará la modificación del Reglamento de Vivienda Protegida para que sea "más ágil y útil" y permita calificar nuevas formas de vivienda como el 'cooliving'.

En cualquier caso, el consejero ha insistido en la necesidad de una ley del suelo a nivel estatal "no intervencionista" para impulsar la construcción de nuevas viviendas. "Si eso no lo conseguimos, haremos muchas cosas pero con un mayor esfuerzo", ha enfatizado.

En este sentido, Carabante ha recalcado que el problema de la vivienda es "netamente" de oferta y ha abogado por "incrementar la oferta flexibilizando los usos" y trabajar de forma coordinada entre todas las administraciones.

En su intervención, el delegado de Urbanismo ha llamado a trabajar "para las siguientes décadas" y con un "urbanismo equilibrado". Tras repasar las líneas maestras de uno de los planes estrella del Ayuntamiento como es el Plan Reside, una norma que busca "ordenar las viviendas de uso turístico (VUT) e impulsar el ámbito residencial", ha recalcado que de cara al futuro el Ayuntamiento avanza en un Plan Estratégico Municipal, que vendrá a sustituir al Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM), para posibilitar la transformación de la capital.

Según ha explicado, el objetivo es que sea "una cosa flexible, adaptando, para que las cosas sucedan", con una previsión de que esté aprobado en el primer semestre de 2027. En esta línea, ha destacado que está previsto que "antes de que finalice el año ya esté listo el primer documento de evaluación ambiental".

En las jornadas también ha participado Alvaro Aresti, presidente de Crea Madrid Nuevo Norte, que se ha felicitado de que este desarrollo del norte de la capital sea "una realidad imparable". En este marco,ha indicado que todos los desarrollos tendrán obras en marcha en 2027 o 2028.