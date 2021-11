Almeida remarca que "lo importante" es que el espectáculo de Nacho Cano "se queda en Madrid"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este martes que "lo importante" es que el espectáculo de Nacho Cano "se queda en Madrid", en Ifema, que ha definido como "un motor extraordinariamente importante" de la capital.

El regidor desconoce la razón por la que el músico Nacho Cano ha abandonado el proyecto musical previsto inicialmente en una parcela del distrito de Hortaleza, decisión comunicada al Ayuntamiento de Madrid "hace semanas". Ahora estaría cerrando un acuerdo con Ifema Madrid.

"Desconozco las razones concretas por las que renuncia a la parcela, pero lo importante es que el espectáculo de Nacho Cano se queda en Madrid, en Ifema, un motor extraordinariamente importante para esta ciudad", ha puesto en valor Martínez-Almeida antes de asistir a unas charlas organizadas por Madridiario.

Para Martínez-Almeida, "el orden de los factores no altera el resultado". "Nacho Cano se queda en Madrid y esto es lo importante", ha manifestado a renglón seguido.

Cano dejó claro que "no es una concesión" por parte del Ayuntamiento de Madrid y que dicho espacio "está para hacer cultura", por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural.