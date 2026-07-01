Almeida replica al delegado del Gobierno que Madrid no tiene que "darle las gracias a Pedro Sánchez sino decirle adiós"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mand - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que la ciudad no tiene que "darle las gracias a Pedro Sánchez sino decirle adiós".

"El delegado del Gobierno hizo ayer una valoración sobre el Estado de la Ciudad diciendo que le tenía que dar las gracias a Pedro Sánchez y le pregunto al delegado por qué, cuando un madrileño recibe un 60% menos de dinero per cápita que lo que va a recibir un catalán con el nuevo sistema de financiación", ha replicado a Martín desde Los Berrocales.

También se ha preguntado irónicamente si tiene que agradecer Madrid a Sánchez lo que invierte en Cercanías siendo "el medio de transporte público que pierde viajeros en esta ciudad" o "por qué no autoriza que se pueda cubrir la plantilla de Policía Municipal". "No, no hay que darle las gracias a Pedro Sánchez, lo que hay que hacer es decirle adiós", ha expresado, algo que confía que ocurra en las próximas elecciones, "toquen cuando toquen".

UN GOBIERNO QUE ACTÚA ANTE LOS TRES GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

Almeida ha echado en falta que Martín contestase a lo que él planteó desde la tribuna del Pleno de Cibeles, esto es, "qué va a hacer ante el aumento de las agresiones por arma blanca en la ciudad de Madrid, qué va a hacer ante el aumento de las reyertas, qué va a hacer ante el aumento de las agresiones sexuales".

En cuanto a la sesión de ayer, el alcalde tiene claro que se demostró que "hay un Gobierno que actúa, que toma decisiones, que es consciente de los problemas que hay, pero que está dispuesto a encararlos", frente a tres grupos de la oposición en los que o están "decidiendo su futuro en los tribunales" (Vox) o "hay una guerra abierta entre la número uno (Reyes Maroto) y la número dos (Enma López) hasta las primarias" o "un 70% de los concejales (no van en la candidatura) porque no le valen a Rita Maestre".