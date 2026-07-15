Almeida reprocha al "delincuente" hermano de Sánchez su "golfada y deshonestidad"

Archivo - El hermano del presidente del gobierno David Sánchez (c); el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Garrido (1i), y Elisa Moriano Morales (d), durante un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz - Pool - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado al "delincuente" hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "golfada y deshonestidad" después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. "Antes de lo penal está la honestidad y de lo que no cabía ninguna duda es que, desde el punto de vista de la honestidad, esto era una golfada", ha declarado Almeida desde Cibeles.

"Primero le crearon una plaza, luego le trajeron al amigo, y luego no nos olvidemos que era residente fiscal en Portugal. No es un músico, sin más, es una golfada", ha condenado, para pasar a arremeter contra una izquierda cuyo "parámetro ético está por los sótanos y hace que se agarren a una sentencia porque no se pueden agarrar a la honestidad".

Almeida cree la izquierda "se agarra a una sentencia porque no se puede agarrar a la ética, se agarra a una sentencia desesperadamente para no hablar de la golfada pero es que uno puede ser golfo y delincuente pero, claro, es más fácil criticar la sentencia y decir que eso no es un delito".

"Podemos decir que es un delincuente pero es que, aunque no pudiéramos decir que es un delincuente, podríamos decir que es un golfo porque antes del Código Penal está la honestidad dado que no todo comportamiento deshonesto es un delito, pero sí es un comportamiento deshonesto y falto de toda ética. Y eso es lo que pasa aquí", ha manifestado.