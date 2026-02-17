Almeida respetará el sentido del 10% de los recibos de la tasa de basura recurridos al "marcar una guía" de actuación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Villanueva - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que respetará el sentido de los más de 130.000 recursos interpuestos contra la tasa de basura, un 10% del millón de recibos emitidos, porque supondrán "marcar una guía" de actuación para los ayuntamientos después de que el Gobierno de España les dejara "vendidos".

"Ya dije desde el primer momento que esto iba a ser susceptible de recursos y que iba a haber una litigiosidad extraordinariamente importante. Es una tasa de basuras con la que a los ayuntamientos nos han dejado vendidos", ha espetado desde Conde Duque.

El alcalde espera una sentencia "que marque una seguridad porque no es razonable que cada uno de los ayuntamientos haya establecido la tasa de una manera distinta". "Si el servicio es el mismo, los ayuntamientos tendríamos que tener pautas uniformes pero no se nos dio ninguna", ha reprochado.

Los 130.000 recursos darán lugar a sentencias que él respetará. "Yo las acogeré. Puede que nos den la razón o puede que no pero como alcalde las acogeré, las respetaré y, sobre todo, marcarán una guía para que los ayuntamientos podamos actuar en las debidas condiciones de seguridad hacia los contribuyentes", se ha comprometido.