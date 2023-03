Almeida responde a Ortega Smith que no se plantea un gobierno en coalición: "Mi proyecto es gobernar en solitario"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este miércoles al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, que él no se plantea un gobierno de coalición tras las elecciones municipales del 28 de mayo, pues su proyecto es "gobernar en solitario" arropado por una "amplia mayoría de madrileños".

Así lo ha trasladado ante los periodistas, desde el salón de actos del Ayuntamiento, después de que Ortega haya ofrecido al regidor un gobierno de coalición tras el 28M, aunque les "separen muchas cosas". "Va a haber que entenderse", ha advertido tras la reunión entre ambos para abordar el desbloqueo de las normas urbanísticas.

"No me planteo más gobierno de coalición que con los madrileños, y una amplísima mayoría de madrileños que me permitan gobernar en solitario con un gobierno sólido, fuerte, estable, respaldado por una amplia mayoría", ha expresado a continuación el primer edil, que ha descartado hacer "cábalas sobre un gobierno de coalición o no".

Así, ha rechazado hablar "de lo que ha dicho o no ha dicho Ortega Smith", si bien ha garantizado que no ha hablado de un "gobierno de coalición", pues ese "no era el objeto de la reunión". "No voy a comentar lo que ha dicho Ortega Smith, pero en ningún momento he hablado de eso. Es lo que yo puedo decir respecto de mi intervención en esa reunión", ha enfatizado.

Por su parte, Ortega Smith no duda de que Almeida tendrá que sentarse con Vox porque no cree que quiera gobernar con Más Madrid o con el PSOE. "O a lo mejor, veremos, porque escucho a la portavoz del PP (en el Congreso), Cuca Gamarra, decir que ella se encuentra más cerca del PSOE que de Vox... Me quedé helado", ha confesado.