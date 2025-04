Almeida reta al delegado del Gobierno "a que enseñe cualquier mensaje" que le hiciera y "no lo encontrará"

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "a que enseñe cualquier mensaje" de Whatsapp o llamada que le hiciera el lunes con el gran apagón y "no lo encontrará".

Es la contestación de Almeida desde los pasillos del Palacio de Cibeles después de que asegurara que la reunión que se produjo con el Gobierno se celebró pasada la medianoche, algo negado por Martín, que ha acusado al regidor de "mentiroso" porque se tuvieron contactos ya desde las 15 horas aproximadamente.

"Esto es muy sencillo: le reto al delegado del Gobierno a que enseñe cualquier llamada o mensaje que me hizo aquel día. Yo reto al delegado del Gobierno a que me enseñe cualquier whatsapp o cualquier llamada que me hizo aquel día y no encontrarán un solo whatsapp ni una sola llamada del delegado del Gobierno al alcalde de Madrid", ha reiterado.

En este punto Almeida se ha preguntado si esto "le parece normal" a Martín, especialmente cuando en el Ayuntamiento están "acostumbrados a tener cartas periódicamente del delegado". "Me ratifico, el Gobierno de la Nación empezó a actuar en la ciudad de Madrid nueve horas después de que se produjera la solicitud de declaración de nivel 3, nueve horas después y cuando ya había vuelto la luz a alguna parte de la ciudad de Madrid", ha insistido.

"A mí no me parece razonable que, habiendo solicitado la activación de nivel 3 por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, hasta las 22 horas de la noche no hubiera una reunión en la que estuviera el Jefe Superior de Policía y hasta las 23.15 horas no se convocara una reunión a un cargo institucional del Ayuntamiento de Madrid", ha remachado.