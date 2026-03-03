Almeida se reunirá con la delegación del Vaticano para trasladar el "compromiso total y absoluto" con la visita del Papa

Archivo - El Papa León XIV durante la misa de inicio de su Pontificado, en la plaza de San Pedro, en la plaza de San Pedro, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadounidense Rober - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá con la delegación del Vaticano que está visitando la ciudad para trasladar el "compromiso total y absoluto" con la visita del Papa León XIV a principios de junio.

"El Ayuntamiento ya desde el primer momento, aunque no había conformación oficial pero más o menos estaba en el ambiente que venía el Papa, se puso a disposición de la Nunciatura y del Arzobispado. He tenido la ocasión de tener una reunión ya con el nuncio, de tener una reunión también con el cardenal y con los organizadores designados por la Conferencia Episcopal donde ya nos han planteado todos los escenarios, los requerimientos, cuáles son fundamentalmente las actividades que se van a llevar a cabo por parte del Santo Padre en Madrid", ha trasladado a la prensa desde el barrio de La Guindalera sin poder aportar más información.

Con la delegación del Vaticano que en estos momentos está visitando la ciudad de Madrid se reunirá y les reiterará "el compromiso total y absoluto del Ayuntamiento con esta visita del Santo Padre, para transmitirles la ilusión y la alegría que hace a los madrileños que quince años después vuelva a recibir al Santo Padre".

"Madrid es una ciudad que no ignora sus raíces, su cultura, lo que supone la religión católica y los fundamentos del humanismo cristiano, una ciudad que no se puede entender sin esos fundamentos", ha subrayado.