Almeida saca pecho por la reducción a la mitad de la lista de espera en aparcamientos para residentes, de 14.000 a 7.000

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que su equipo ha conseguido reducir a la mitad la lista de espera en aparcamientos para residentes, de 14.000 a 7.000 demandantes, como ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión a Chamartín.

"Estamos hablando de que hemos reducido de 14.000 a 7.000 en prácticamente dos años la lista de espera para los aparcamientos de residentes", ha destacado el regidor para referirse a la generación de "plazas de residentes allí donde no existían, como por ejemplo en el parking de Santa Ana o en el Recoletos".

La segunda vía para reducir la lista de espera ha sido mediante el fortalecimiento de los servicios de inspección para detectar irregularidades en las plazas como subarrendamientos o que el titular no fuera el que estuviera usando la plaza.