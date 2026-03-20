Almeida, "satisfecho" con el sondeo que le da otra mayoría absoluta, contiene a Vox y muestra a una izquierda a la baja

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Madrid Calle 30 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha ocultado que se siennte "satisfecho" con el sondeo de Sigma Dos para 'El análisis diario de la noche' de Telemadrid que le da otra mayoría absoluta, consigue contener a Vox y muestra a una izquierda a la baja.

El sondeo muestra un escenario muy parecido al de mayo de 2023, con un PP que revalidaría la mayoría absoluta al obtener entre 28 y 29 concejales de los 57 del Ayuntamiento (actualmente son 29). El PSOE sacaría entre 12 y 13 (11 hoy), Más Madrid de 9 a 10 (12 en estos momentos) y Vox entre 5 y 6 (5 en la actualidad).

"Me alegro profundamente porque dice que el PP va a aumentar el porcentaje de votos en la ciudad de Madrid, por tanto, consolida nuestra mayoría absoluta y, en segundo lugar, porque contenemos la subida de Vox aquí en la ciudad y, esto me alegra profundamente, la izquierda sigue bajando", ha analizado el alcalde desde Madrid Calle 30.

Almeida se ha referido a "esa izquierda que se arroga permanentemente la representación de la gente, esa izquierda es la que sigue bajando porque la gente ya no acepta que hablen en su nombre".

Tiene claro que "esto no va a suponer ninguna autocrítica, ningún examen de conciencia de izquierda, lo único que van a hacer es incrementar el listón de los insultos, la descalificación y la confrontación. Van a seguir diciendo a los maileños que se equivocan al votar en vez de asumir alguna autocrítica". Los resultados de este sondeo, ha continuado, a él le "animan para el año que viene, para hacer una buena campaña".