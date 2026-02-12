Almeida señala que el soterramiento de la Castellana "va en plazo" pese a los últimos episodios de lluvias en la capital

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealdaldesa, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que las obras de soterramiento de la Castellana "van en plazo" pese a los últimos episodios de lluvias en la capital.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha subrayado además que se está siguiendo "escrupulosamente" el planning de obras y se está limitando "al máximo posible" las afecciones de movilidad con motivo de los trabajos que se están llevando a cabo.

"Suficiente sacrificio le hemos pedido a los madrileños en materia de movilidad con estas tres grandísimas obras como para no cumplir los plazos, y se están cumpliendo los plazos", ha asegurado el primer edil.

En la obra de Castellana, Almeida ha indicado que se está trabajando para que a finales de este año pueda estar ya en funcionamiento el paso, el túnel, sin perjuicio de que las obras en superficie puedan llevar algo más de tiempo.

"A finales de finales de año nosotros confiamos en que lo podamos poner en funcionamiento el túnel de Castella Norte, insisto, trabajando muy bien, trabajando con las empresas en circunstancias meteorológicas muy complicadas y muy difíciles, pero sobre todo sabiendo que tenemos que cumplir ese compromiso con los madrileños", ha señalado.