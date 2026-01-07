Almeida siente "muchísima envidia" de Juanma Moreno por hacer de Baltasar y defiende que se hizo "con todo el respeto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarna al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que siente "muchísima envidia" del presidente andaluz, Juanma Moreno, por hacer de Baltasar en la cabalgata de reyes de Sevilla, para defender que se hizo "con todo el respeto".

Desde Barajas, donde ha presentado la última promoción de viviendas construida por EMVS Madrid, Almeida ha confesado ante los periodistas que le "hubiera encantado ser también rey mago en la cabalgata, en este caso de Madrid, en este caso él lo pudo ser en Sevilla" y está convencido de que "es una experiencia que Juanma (Moreno) va a llevar siempre consigo".

También ha recordado que esto no es algo nuevo porque "ha venido sucediendo en los años, incluso (el que fuera alcalde socialista) Juan Espadas lo hizo en el año 2017 y no se levantó la polémica ni la controversia que se ha levantado en este momento".

Almeida está convencido de que "se hizo con todo el respeto que se deben hacer estas cosas" y cree que "hay algunos que quieren encontrar polémicas allí donde no las hay". "A mí lo que me da es envidia Juanma Moreno porque él ha podido ser rey mago en una cabalgata tan bonita como la de Sevilla y esa debe ser una experiencia que llevará uno siempre, toda la vida", ha insistido.

Tiene claro que a él no le van a encontrar "quienes quieran buscar polémicas" porque "las cabalgatas son actos festivos, actos para disfrutar, actos sobre todo para los niños". "Y no ha pasado nada, la cabalgata de Sevilla se ha celebrado con el mismo carácter festivo que se ha celebrado todos los años", ha remarcado.

Sí descarta que esta idea pueda trasladarse a Madrid, donde hace muchos años el alcalde y concejales de todos los signos políticos se sumaban a la cabalgata como reyes magos. "Esa es una época que desgraciadamente para mí ya se ha superado en Madrid porque ya el montaje no es el mismo y la cabalgata de Madrid es reconocida a nivel nacional como la mejor que hay. Por tanto, mejor no tocar lo que está funcionando tan bien como la cabalgata de Madrid", ha concluido.