El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue pendiente desde Londres del derrumbe de un edificio en obras en la céntrica calle Hileras.

El primer edil se encuentra en Londres desde ayer participando en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative sobre retos locales. Desde allí sigue el siniestro y ha informado a través de sus redes sociales del "derrumbe parcial de varios forjados". "Trabajan en la zona once dotaciones del bomberos asegurando la zona y buscando posibles desaparecidos, junto a equipos de Samur, Policía Municipal y Nacional", ha detallado.

El regidor ha concretado que el Samur ha atendido por el momento a tres obreros, uno de ellos trasladado al hospital. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.